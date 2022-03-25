Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde bir tarladan 700 kilogram gübre ve sera naylonları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

BELEN, HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde bir tarladan 700 kilogram gübre ve sera naylonları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenbük Mahallesi'nde E.B'ye ait tarladan 700 kilogram gübre ve sera naylonları çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlık şüphelilerini ve kullandıkları aracı belirledi.

Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, D.K, M.K, R.S. ve M.V'yi çaldıkları malzemeleri Kırıkhan ilçesinde bir hurdacıya satarken yakaladı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan çalıntı eşyaları satın alan N.T. hakkında "suç eşyasını satın alma" suçundan işlem başlatıldı.

AA / Salim Taş - Güncel

Münir Karaloğlu, Jandarma, Belen, Hatay, Güncel, Haberler

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