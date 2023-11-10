Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir binadan ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir binadan ve okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir binadan doğal gaz boruları ve asansör kapıları hırsızlığı yapan M.P, İ.T. ve S.Ç'yi suç üstü yakaladı.

Şüphelilerin yanlarında hırsızlık için kullandığı düşünülen oksijen tüpleri ve çeşitli el aletleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan polis ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Meslek Lisesinden 3 televizyon çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen R.A. ve S.S'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlılar işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.