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Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barıştepe Mahallesi'ndeki evden hırsızlık yaptığı öne sürülen Y.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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