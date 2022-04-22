Hatay'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Hatay'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde 5 hırsızlık suçuna karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, hırsızlık yaparken yakalandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 5 hırsızlık suçuna karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli, hırsızlık yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde İssume ve Fatih mahallelerinde yaşayan 5 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma kapsamında, hırsızlık şüphelilerinin S.G.T. ve Y.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, ilçede motosiklet çalmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Zanlıların üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 mermi, tornavida, bıçak ve makas ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Belen, Hatay, Güncel, Haberler

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