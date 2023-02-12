Hatay'da hırsızlık ve yağma şüphelisi 10 kişi yakalandı Güncel Haberler HATAY'da, hasar görmüş binalardan hırsızlık ve iş yerlerinden yağma yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. HATAY'da, hasar görmüş binalardan hırsızlık ve iş yerlerinden yağma yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hatay'da polis ekipleri hasar görmüş binalara girerek yağma ve hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Kentte meydana gelen 5 olayın şüphelisi 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 tabanca, 11 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 güvenlik kamerası, 2 gram narkotik madde, 14 bin 685 TL, 1700 dolar, 4 tam altın, 1 yarım altın ele geçirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hatay Güncel Haberler

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