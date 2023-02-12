Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da hırsızlık ve yağma şüphelisi 10 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Hatay'da hırsızlık ve yağma şüphelisi 10 kişi yakalandı

HATAY'da, hasar görmüş binalardan hırsızlık ve iş yerlerinden yağma yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY'da, hasar görmüş binalardan hırsızlık ve iş yerlerinden yağma yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hatay'da polis ekipleri hasar görmüş binalara girerek yağma ve hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Kentte meydana gelen 5 olayın şüphelisi 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 tabanca, 11 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 güvenlik kamerası, 2 gram narkotik madde, 14 bin 685 TL, 1700 dolar, 4 tam altın, 1 yarım altın ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title