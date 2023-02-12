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Hatay'da hırsızlık ve yağma suçlamasıyla 5 şüpheli tutuklandı

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Hatay'da hırsızlık ve yağma suçlamasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede hırsızlık ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Cumhuriyet Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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