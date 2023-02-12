Hatay'da hırsızlık ve yağma suçlamasıyla 5 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede hırsızlık ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Cumhuriyet Kırıkhan Hatay Güncel Haberler

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