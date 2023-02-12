Hatay'da hırsızlık ve yağma suçlamasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hırsızlık ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ilçede hırsızlık ve yağma suçlarına karıştığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel