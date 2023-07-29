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Hatay'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan bir şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.S. belirlenerek polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.S. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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