Hatay'da hırsızlık şüphesiyle 2 kişi tutuklandı
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İskenderun'da evden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İskenderun'da evden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Polis, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Şüphelilerin İ.D. ile O.S.O olduklarını tespit eden ekipler, zanlıları çalınan televizyonla yakaladı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel