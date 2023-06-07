Hatay'da hırsızlık şüphesiyle 2 kişi tutuklandı

İskenderun'da evden televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin İ.D. ile O.S.O olduklarını tespit eden ekipler, zanlıları çalınan televizyonla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.