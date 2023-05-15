HATAY'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki 3 ayrı evden diz üstü bilgisayar ve ziynet eşyaları çaldığı belirlenen B.A yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli B.A'nın 3 ayrı evden gümüş ev eşyası, diz üstü bilgisayar ve ziynet eşyaları çaldığı belrlendi. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, B.A'nın şehir dışına kaçmaya çalıştığını tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, evinde yapılanan aramda çalınan malzemeler ele geçirildi. B.A emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.