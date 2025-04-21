Hatay'da Hırsızlık Şüphelisi Gözaltına Alındı
Arsuz ilçesinde bir iş yerinden para ve altın çalan şüpheli B.A.I. gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, çalınan ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, iş yerinden para ve çeşitli ziynet eşyası çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 tam, 38 çeyrek, 3 gram altın ile bilezik, 2 kolye, bileklik ve 4 bin 800 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla hırsızlık şüphelisinin B.A.I. olduğu belirlendi.
B.A.I. polis ekiplerince gözaltına alındı, para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel