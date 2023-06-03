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Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilip yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilip yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler M.R.Ç. ile R.K. polisin çalışması ile yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

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