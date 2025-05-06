Hatay'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numuneevler ve Özerli mahallelerinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen Ö.B. ve B.T'yi yakalandı.

Ekipler, motosiklet çaldıkları öne sürülen Y.A. ve A.İ'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.B, B.T. ve A.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.