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Hatay'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
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Hatay'da 6 konteynerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Hırsızlık yapılan konteynerlerin BBP, Memleket ve DEVA partilerine ait olduğu belirtildi.

Hatay'da, 6 konteynerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde aynı yerleşkede bulunan 6 konteynerden elektrik ve su tesisatı ile klimaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık şüphelilerinin B.A, M.P. ve Ö.K. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık yapılan konteynerlerin BBP, Memleket ve DEVA partilerine ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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