Hatay'da hırsızlık şüphelileri, özel harekat polislerince yakaladı
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Depremin etkilediği Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, özel harekat polislerince yakalandı.
Depremin etkilediği Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, özel harekat polislerince yakalandı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel harekat polisleri, görevli olarak geldikleri Hatay'da, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu kamyonu durdurdu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel