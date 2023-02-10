Hatay'da hırsızlık şüphelileri, özel harekat polislerince yakaladı Güncel Haberler Depremin etkilediği Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, özel harekat polislerince yakalandı. Depremin etkilediği Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, özel harekat polislerince yakalandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel harekat polisleri, görevli olarak geldikleri Hatay'da, hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu kamyonu durdurdu. Şüpheliler gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Adana Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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