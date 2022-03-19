Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Samandağ ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samandağ ilçesinde bir depodan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir depodan 3 çim biçme makinesi, 2 hızar makinesi, 2 hassas terazi, 13 metre kablo, su sayacı ve çeşitli tamir malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını tespit eden ekipler, aracı ilçede durdurarak, arama yaptı.

Araçta çalınan malzemeler bulundu, sürücü A.H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan makineler ve malzemeler sahibine teslim edildi.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, su, Güncel, Haberler

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