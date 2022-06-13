Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki ayrı adresten çeşitli eşyalar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki ayrı adresten çeşitli eşyalar çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan ve Numune mahallelerinde iki adresten bazı eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, ilçede iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Y.D, M.A, H.G, G.D, G.T. ve A.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, uyuşturucu kullanım aparatı, televizyon, mikrodalga fırın, yazıcı, bilgisayar monitörü, kompresör, güvenlik kamerası ve kayıt cihazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D, M.A. ve H.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Salim Taş - Güncel Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.