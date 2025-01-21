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Hatay'da Hırsızlık İddiasıyla 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'da Hırsızlık İddiasıyla 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 konteynerden elektrik, su tesisatı ve klimaların çalınması üzerine yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık yapılan konteynerlerin BBP, Memleket ve DEVA partilerine ait olduğu öğrenildi.

Hatay'da, 6 konteynerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde aynı yerleşkede bulunan 6 konteynerden elektrik ve su tesisatı ile klimaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık şüphelilerinin B.A. ve M.P. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan hırsızlık yapılan konteynerlerin BBP, Memleket ve DEVA partilerine ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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