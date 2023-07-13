Hatay'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Dumlupınar Mahallesi Ebubekir Gökalp Caddesi'nde 2 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü, dükkan kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel