Üye Girişi
Haberler

Hatay'da hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesi Ebubekir Gökalp Caddesi'nde 2 katlı hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Dumlupınar İskenderun Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title