Hatay'da Hıdırellez Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi

Hatay'da Hıdırellez Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez, Hızır Parkı'nda el emeği ürünleri sergileri ve Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra konseri ile kutlandı. Vatandaşlar, etkinlikler sırasında Hz. Hızır Türbesi'ni de ziyaret etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Samandağ Belediyesince Hızır Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşların el emeği ürünleri sergilendi.

Sergiyi gezen katılımcılar, daha sonra Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

Kutlamalar kapsamında Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra grubu, Atatürk Sahil Parkı'nda konser verdi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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