Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza - Haberler

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Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza

AA - Güncel
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Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen 52 sürücüye 17 bin 901 lira ceza uygulandı.

Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen 52 sürücüye 17 bin 901 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Antakya, İskenderun, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde oluşturulan yol kontrol noktaları ve ana arterlerde denetim yaptı.

Denetimlerde kurallara uymadıkları helikopterle tespit edilen sürücülerin araçları kontrol noktalarında durduruldu.

Uygulamada emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan 52 sürücüye 17 bin 901 lira ceza kesildi.

Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza

Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza

Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza

Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza

AA / Güncel

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