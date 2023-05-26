Hatay'da Hayvana İstismarda Bulunan Şüpheli Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sokak hayvanına cinsel istismarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sokak hayvanına cinsel istismarda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde sokak hayvanına cinsel istismarda bulunan Y.G. 26.05.2023 tarihinde Gültepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel