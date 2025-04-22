Hatay'da 'Haydi Tenise' Projesi Tanıtıldı

Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) işbirliğinde başlatılan "Haydi Tenise" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Antakya Günyazı Ortaokulu'nda düzenlenen tanıtım programında, projeyle tenisi ülke genelinde yaygınlaştırmayı istediklerini söyledi.

Projede 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere öncelik verildiğini belirten Yelkenci, öğrencilerin tenise erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Yelkenci, öğrencilere tenis ve spor sevgisinin kazandırılmasının amaçlandığını ifade ederek, "Dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak okullarda Türk tenisinin geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulması yoluyla tenis sporunun yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla bu protokolü hazırlamış bulunuyoruz." dedi.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil de projenin sadece spor etkinliği olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Proje yalnızca sporu öğretmekle kalmayacak aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak, daha sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetişmesine destek olacak. Proje yalnızca bir spor faaliyeti değil aynı zamanda toplumsal fırsat eşitliği ve çocukların çok yönlü gelişimi için atılmış güçlü bir adım niteliğindedir."

"Haydi Tenise" projesi kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 20 okula tenis filesi ve top, 7 bin 870 öğrenciye de tenis raketi dağıtılacak.