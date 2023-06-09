Hatay'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Oğuz Yener Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri silah sesleri duydu.
Sesin geldiği bölgeye giden ekipler, havaya ateş açan Ö.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde bulunan tabanca, şarjör ve 8 mermiye el konuldu.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel