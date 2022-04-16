Hatay'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Altınçay Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark eden bina sakinleri durumu itfaiye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri halat yardımıyla kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi yavrusu bulunduğu noktada güvenli yere bırakıldı.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel