Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan 5 şahıs gözaltına alındı

Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan şahıslara yönelik İHA destekli operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, 3 araç otoparka çekildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasarlı binalardan hırsızlık yapan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik İHA destekli yapılan denetimlerde Odabaşı Mahallesi'nde evden hırsızlık şüphesiyle 2 araç ve 3 şahıs ekiplerin dikkatine takıldı. İ.G., H.H.İ., A.A.İ., M.S. ve M.Z. isimli şahıslar hasarlı binadan hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kullandıkları 3 araç gerekli cezai işlemler uygulanarak otoparka çekildi. - HATAY