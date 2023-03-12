Hatay'da hasar gören marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 16 zanlı yakalandı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören bir marketten gıda malzemesi çalarak araçlarına yükledikleri öne sürülen 16 kişiyi tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Çalınan gıda ürünleri ise market sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel