Hatay'da Hapis Cezası Olan 6 Hükümlü ve 1 Firari Şüpheli Yakalandı

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Hatay'da düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ve uyuşturucu suçundan aranan 1 firari şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, firari şüpheli tutuklandı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü ve 1 firari şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan E.E, R.O, Ş.Ö, A.M, S.A. ve M.S. ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan aranan S.K. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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