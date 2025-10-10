Hatay'da Hapis Cezası Olan 5 Hükümlü ve 9 Şüpheli Yakalandı
Hatay'da düzenlenen operasyonla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile aranan 9 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü ile aranan 9 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel