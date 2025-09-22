Haberler

Hatay'da Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü ve Yaralama Şüphelisi Yakalandı

Hatay'da yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve 'yaralama' suçundan aranan bir şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheli tutuklandı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü ile "yaralama" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan A.T, A.A. ve S.A. ile belediye personelini "bıçakla yaralama" suçundan aranan A.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen A.A. da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
