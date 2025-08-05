Hatay'da Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü ve 2 Şüpheli Yakalandı

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Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ve aranan 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheliler tutuklandı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan O.U, B.Ç. ve M.S. ile aranan E.C. ve U.K. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen E.C. ve U.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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