Hatay'da firari 2 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun llçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ve A.K. ile çeşitli suçlardan aranan Y.Y, O.K, S.Ö. ve M.O. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.