Hatay'da firari 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

Hatay'da düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheliler serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Defne, Samandağ ve İskenderun ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. ve O.S. ile çeşitli suçlardan aranan M.T, E.Ö. ve Ö.H. yakalandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
