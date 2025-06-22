Hatay'da Hapis Cezası Bulunan 5 Firari Hükümlü ve 3 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Defne ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan Ş.S, F.G. ve İ.E.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.S. ile F.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.E.A. ise serbest bırakıldı.