Hatay'da Hapis Cezası Bulunan 5 Firari Hükümlü ve 3 Şüpheli Yakalandı
Hatay'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüphelilerden ikisi tutuklandı.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Defne ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan Ş.S, F.G. ve İ.E.A. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.S. ile F.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.E.A. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel