Hatay'da hakkında arama kararı olan 440 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da hakkında arama kararı olan ve yakalanan 440 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11-18 Nisan tarihlerinde kent genelinde yaptığı yol uygulaması ve önleyici kolluk faaliyetleri sırasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 440 kişiyi yakaladı.

Adliye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklandı.