Hatay'da hakkında arama kararı olan 440 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da hakkında arama kararı olan 440 şüpheli yakalandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da hakkında arama kararı olan 440 şüpheli yakalandı

Hatay'da hakkında arama kararı olan ve yakalanan 440 şüpheliden 27'si tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'da hakkında arama kararı olan ve yakalanan 440 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11-18 Nisan tarihlerinde kent genelinde yaptığı yol uygulaması ve önleyici kolluk faaliyetleri sırasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 440 kişiyi yakaladı.

Adliye sevk edilen zanlılardan 27'si tutuklandı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Nisan, Hatay, Güncel, Haberler

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