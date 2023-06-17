Hatay'da hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Güllü Bahçe Mahallesi Silahlı Kuvvetler Caddesi'nde, enkaz temizleme çalışmalarına katılan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Mahlioğlu'na (39) çarptı.
Mahlioğlu, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel