Hatay'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu. Asri Mezarlığı'nda park halinde bulunan araçtan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel Antakya Hatay Güncel Haberler

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