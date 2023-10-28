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Hatay'da hafif ticari araçla motosiklet çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.