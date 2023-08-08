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Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan tır devrildi, 2 kişi yaralandı

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Kaza, Dörtyol-Payas D91 karayolunda meydana geldi. 01 ACV 961 plakalı hafi ticari araç ile 27 AIK 698 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılarından birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan tır devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol-Payas D91 karayolunda meydana geldi. 01 ACV 961 plakalı hafi ticari araç ile 27 AIK 698 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılarından birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Dörtyol Hatay Güncel Haberler

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