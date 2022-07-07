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Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hüseyin Damla'nın (73) kullandığı 31 N 7180 plakalı motosiklet, Alsancak Mahallesi'nde M.A.K. yönetimindeki 31 AFR 988 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Damla'yı ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

M.A.K. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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