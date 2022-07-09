Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı Hatay'ın Defne ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Hatay'ın Defne ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 KFH 88 plakalı hafif ticari araç, Antakya-Defne çevre yolu Çekmece mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Süleyman Ejdi'ye çarptı. Yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi bölgeden geçen bir sağlık görevlisi yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. AA / Mehmet Bayrak - Güncel Güncel Haberler

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