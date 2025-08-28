Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda Orman Yangını

Hatay'da Habib-i Neccar Dağı'nda Orman Yangını
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanda, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangına çok sayıda söndürme ekibi havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
