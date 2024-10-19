Hatay'da Güvenlik Uzalaması: 212 Kişi Kontrol Edildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 212 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. 130 araçtan 9'unun sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı ceza kesildi. Ayrıca, yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında ilçenin birçok noktasında denetleme alanları oluşturdu.
Ekipler, 212 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Sorgulanan 130 araçtan 9'unun sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı.
Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.