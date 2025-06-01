Hatay'da Güneş Enerji Santrali ile Yılda 250 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretilecek

Hatay'da Güneş Enerji Santrali ile Yılda 250 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretilecek
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Erzin ilçesinde tarıma elverişsiz alanda kurulan güneş enerji santrali, 136 megavat kurulu gücüyle yıllık 250 milyon kilovatsaat elektrik üretmeyi hedefliyor. Proje, sürdürülebilir enerjiye katkıda bulunacak ve 1000 kişiye istihdam sağladı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde çorak arazide kurulan güneş enerji santraliyle yılda 250 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Hürriyet Mahallesi'nde tarıma uygun olmayan 2 milyon metrekarelik arazide Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projeleri kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında bölgeye 136 mekanik kurulu güç kapasiteli, güneşi konumuna göre takip eden ve bu sayede ışınları dik alarak enerji üretimini artıran tracker (izci) sistemli paneller yerleştirildi.

Kurulum işlemlerinin tamamlandığı "güneş tarlası"na çevrilen tarıma elverişsiz alanda geçen yıl kademeli olarak üretime geçildi.

Temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için elektrik üretimi yapılan bölgeden yıllık 250 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

"Proje yapılırken yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağladık"

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Üst Yöneticisi Cem Aşık, AA muhabirine, yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Kentte projenin yapımına başlandıktan sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaşandığını anlatan Aşık, "Deprem olmasına rağmen projeye devam ettik. Proje yapılırken yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağladık." dedi.

Aşık, santralin elektrik üretimiyle hem ülke ekonomisine hem de yeşil dönüşüme ciddi katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"YEKA-Erzin, Türkiye'nin üçüncü büyük güneş enerji santrali. 136 megavat kurulu panel gücü var. Erzin güneş santrali, yaklaşık 160 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip ve 160 bin tona yakın karbon salımını engelliyor."

Aşık, santralin bulunduğu araziyi hayvanların otlatılması için açmayı planladıklarını dile getirdi.

"Erzincan Bağıştaş'ta hibrit güneş enerjisi santralinin kurulum sürecine başladık"

Yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Aşık, şu bilgileri verdi:

"Erzincan Bağıştaş'ta 60 megavatın üstünde hibrit güneş enerjisi santralinin kurulum sürecine başladık. IC Enterra, birçok ülkede projeleri değerlendiriyor. İtalya'da geliştirdiğimiz 100 megavatın üzerinde çevresel etki değerlendirme sürecini bitirme aşamasına geldiğimiz rüzgar enerjisi santrali projelerimiz var. Bunun dışında da hem güneş hem de rüzgar olarak geliştirdiğimiz başka projeler var."

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Güneş Santralleri Projeler Müdürü Emre Bildik de Erzin'deki santralin yaklaşık 280 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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