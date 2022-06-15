Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi Hatay'ın Arsuz ilçesinde gümrük kaçağı tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde gümrük kaçağı tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarkonak Mahallesi'nde gümrük kaçağı ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Polis, iş yerinde 10 bin makaron ile 57 kilogram nargile tütünü buldu. Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.D.K. emniyete götürüldü. AA / Burak Milli - Güncel Güncel Haberler

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