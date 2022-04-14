Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi

AA - Burak Milli - Güncel
Hatay'da gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık operasyonunda makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık operasyonunda makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine bir iş yerinde arama yaptı.

Adreste, bir kısmı tütün doldurulmuş 51 bin makaron ve 7 kilogram tütün ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili adli işlem yapıldı.

AA / Burak Milli - Güncel

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