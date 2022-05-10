Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Akasya Mahallesi'nde bir iş yerinde ve Antakya-İskenderun kara yolu üzerinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 260 bin makaron ve 22 kilogram tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Antakya, Sigara, Hatay, Tütün, Güncel, Haberler

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