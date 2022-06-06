Hatay'da gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Hatay'da gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi. Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlu Mahallesi'nde ihbar üzerine tırı durdurarak arama yaptı. Aracın dorsesinde plastik varillere konulmuş 9 bin 380 litre kaçak akaryakıt bulundu. Gözaltına alınan tır sürücüsü M.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Burak Milli - Güncel Hisarcık Erzin Hatay Güncel Haberler

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