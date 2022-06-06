Hatay'da gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlu Mahallesi'nde ihbar üzerine tırı durdurarak arama yaptı.

Aracın dorsesinde plastik varillere konulmuş 9 bin 380 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü M.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Burak Milli - Güncel

Hisarcık Erzin Hatay Güncel Haberler

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