Hatay'da gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Hatay'da gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 380 litre akaryakıt ele geçirildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlu Mahallesi'nde ihbar üzerine tırı durdurarak arama yaptı.
Aracın dorsesinde plastik varillere konulmuş 9 bin 380 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Gözaltına alınan tır sürücüsü M.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Burak Milli - Güncel