Hatay'da gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirildi
AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Kırıkhan ilçesinde iş yerinde gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkhan ilçesinde iş yerinde gümrük kaçağı 34 cep telefonu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında M.P. isimli kişinin iş yerinde kaçak cep telefonu sattığı bilgisine ulaştı.
İş yerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 34 cep telefonu ve 94 parça aksesuar ele geçirdi, M.P. gözaltına alındı.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel