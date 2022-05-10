Hatay'da gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da gümrük kaçağı 10 cep telefonu ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ve 5 şarj adaptörü ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde gümrük kaçağı 10 cep telefonu ve 5 şarj adaptörü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Akbez Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste gümrük kaçağı 15 cep telefonu 5 şarj adaptörü bulundu.

İş yeri sahibi S.K. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Araştırma, Jandarma, Hatay, Güncel, Haberler

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