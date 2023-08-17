Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen ev, iş yeri ve kurum hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri tutuklandı. Operasyonda çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Hatay'da gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesindeki Numune, Dumlupınar, Esentepe ve Çay mahallelerinde meydana gelen ev, iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, hırsızlık şüphelisi M.Ö. ve C.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda 2 mutfak tüpü, bakır kablo, kerpeten, hurda demirler ele geçirildi.